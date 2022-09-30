Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Gürcü teknik direktör ile yollar ayrıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, takım menajeri Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Shota ile birlikte yardımcı baş antrenör Peter van der Veen de kulüpten gönderildi.

Takımın yeni atanana kadar geçici olarak menajerlik görevini Andy Dawson üstlenecek.

Ne söylendi?

Hull City'nin resmî internet sitesinden yapılan duyuruda şunlar söylendi:

"Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını doğrulayabilir.

"Arveladze ocak ayında atandı ve Tigers'ın Championship'i 19. sırada bitirmesine yardımcı oldu."

Acun Ilıcalı ne dedi?

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Shota'nın ayrılması ile iligli şu yorumu yaptı:

"Millî arada Şota ile takımın durumu ve geleceği ile ilgili bazı görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık.

"Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız.

"Shota ve Peter, teşekkürlerimizle, en büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyor.

"Odak noktamız şimdi Andy'yi ve takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak."

"Kulüpteki herkes çabaları için Shota ve Peter'a teşekkür eder ve her ikisine de gelecek için iyi dileklerini sunar."