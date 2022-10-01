Terim ve Şenol Güneş, Hull City’nin yeni menajeri olabilir.

Kötü giden sonuçların ardından Shota Arveladze ile yollarını arayan İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni menajerini aramaya başladı.

Üstelik listede iki Türk teknik direktör de bulunuyor.

Kulübün yeni hocasının kim olacağı merakla bekleniyor.

Ne söylendi?

Hull Live’da yer alan habere göre Championship ekibinin altı teknik direktör adayı mevcut.

Javi Garcia, Sean Dyche, Rob Edwards, Sabri Lamouchi, Fatih Terim ve Şenol Güneş, adaylar arasındaki isimler.

Söz konusu listede Terim ve Güneş'in bulunması dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ne söylemişti?

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Shota'nın ayrılması ile iligli şu yorumu yaptı:

"Millî arada Şota ile takımın durumu ve geleceği ile ilgili bazı görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık.

"Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız.

"Shota ve Peter, teşekkürlerimizle, en büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyor.

"Odak noktamız şimdi Andy'yi ve takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak."

"Kulüpteki herkes çabaları için Shota ve Peter'a teşekkür eder ve her ikisine de gelecek için iyi dileklerini sunar."