Gelecek sezon Premier Lig’e geri dönmek isteyen Hull City, Manchester City’nin genç golcüsüyle anlaşmaya vardı.

Sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City’yi Premier Lig’e çıkartmak için elinden geleni yapan Türk iş adamı Acun Ilıcalı, aradığı golcüyü Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Manchester City’de buldu. İngiliz ekibinin genç golcüsü Liam Delap’ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtilirken, bu transfer futbol otoriteleri tarafından tam isabet olarak nitelendirildi.

Rosenior çok mutlu

Takımın teknik direktörü Liam Rosenior yaptığı açıklamada Delap’ın transferinden ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunun altını çizerken, "Liam'ın burada olmasından dolayı çok mutluyum. Championship'teki takımlarla ve Avrupa'dan birçok kulüple bu transfer için mücadele ettik. Oyun sistemimize tam olarak uyuyor. Son vuruş konusunda harika bir isim" dedi.

Kariyerine Derby'nin altyapsında başlayan Liam Delap, sonrasında Manchester City’nin altyapısına transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonu Preston'da geçiren 20 yaşındaki genç oyuncu, 15 maçta süre alırken 1 gol kaydetti. Liam Delap daha önce Stoke City'de de kiralık olarak forma giyerken Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol ve 9 asistle oynadı.