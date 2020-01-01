Hudson-Odoi'da koronavirüs tespit edildi

Chelsea'nin genç oyuncusu Callum Hudson-Odoi, Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu oldu.

Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen İngiliz futbolcu Callum Hudson-Odoi'un koronavirüse yakalandığı açıklandı.

19 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de koronavirüs tespit edilen ilk futbolcu oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 9 Mart Pazartesi günü yapılan antrenmanda soğuk algınlığı belirtileri gösterilen Hudson-Odoi'un testleri 12 Mart Perşembe günü pozitif çıktı.

Hudson-Odoi ile yakın temasta bulunan herkesin, başta tüm takım kadrosu ve teknik ekip olmak üzere, bireysel olarak karantina altına alınacağı bildirildi. Ayrıca kulübün antrenman tesislerinin bir bölümünün kapatıldığı bilgisine yer verildi.