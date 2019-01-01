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Chelsea

Hudson-Odoi aşil tendonundan ameliyat olacak

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İngiliz futbolcu Callum Hudson-Odoi'nin, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı duyuruldu.

Chelsea, Burnley maçında sakatlanan Hudson-Odoi'nin salı günü ameliyat olacağını açıkladı.

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Ligde Burnley ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sakatlanan ve oyundan koltuk değnekleriyle çıkan Callum Hudson-Odoi sezonu kapattı.

Chelsea Kulübü, resmi sitesinden yayınladığı açıklamada genç oyuncunun ameliyat olacağını doğruladı.

18 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanını ve İngiltere Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'ndefi final mücadelelerini kaçıracak. Ayrıca genç oyuncunun gelecek sezonun başlangıcında da forma giyememe ihtimali bulunuyor.

İngiliz futbolcu bu sezon resmi karşılaşmalarda 29 kez forma giydi, 6 gol attı, 7 asist yaptı.

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