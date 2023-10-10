Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye bildiriyor.

Ağustos ayında başlayan Süper Lig'de ikinci millî araya girildi ve gözler A Millî Takım'a çevrildi.

Stefan Kuntz le yıllarını ayıran ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yı göreve getiren Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kritik bir maça daha çıkacak.

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta mücadelesinde Hırvatistan'a konuk olacak.

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Hırvatistan - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Millî Takım, 12 Ekim Perşembe akşamı Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Opus Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.