Ağustos ayında başlayan Süper Lig'de ikinci millî araya girildi ve gözler A Millî Takım'a çevrildi.
Stefan Kuntz le yıllarını ayıran ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yı göreve getiren Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kritik bir maça daha çıkacak.
Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta mücadelesinde Hırvatistan'a konuk olacak.
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Hırvatistan - Türkiye maçı hangi kanalda?
A Millî Takım, 12 Ekim Perşembe akşamı Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Opus Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.