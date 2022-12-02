Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

Hırvat model, Katar'da düzenlene turnuvada cesur kıyafetleriyle gündeme oturmayı başardı.

2022 Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ediyor. A Grubu'nun ardından E Grubu'nda da perşembe gecesi büyük bir heyecan yaşandı ve Almanya, sürpriz şekilde turnuvaya veda etti.

Heyecan tüm hızıyla sürerken Hırvat model Ivana Knoll, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Dekolteli giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Knoll, ülkesinin hiçbir maçını kaçırmadı.

Ivana Knoll'e ceza geldi mi?

Katar hükümeti, stadyumlarda taraftarların uyması gerektiği kuralları turnuvadan önce belirlemişti. Kadın taraftarların giyim tarzına karışılması konusunda da eleştiri alan Katar, şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Ülkesini desteklemek için Katar'a gelen Ivana'ya herhangi bir ceza verilmeyeceği ve giyim tarzıyla tribüne gelebileceği ifade edildi.

Instagram paylaşımlarıyla da tanınmaya başlayan ünlü model, kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaştı.

Sosyal medyada birçok futbolsever, dekolteli kıyafetleriyle poz veren Hırvat modele destek mesajı gönderdi. Katar'ın, Hırvat modele ceza verme ihtimalinden dolayı sosyal medyada tepki gösterildi.