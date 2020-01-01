Higuain'in kaçış nedeni belli oldu

Koronavirüs karantinası sırasında İtalya'dan Arjantin'e giden Gonzalo Higuain'in annesinin kanser olduğu ortaya çıktı.

İtalya'da yoğunlukla hissedilen koronavirüs salgını yüzünden lige ara verilirken kulüpleri ve futbolcuları da kendilerini karantinaya aldı.

'ta üç futbolcuda (Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala) koronavirüs tespit edilirken takımın Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain'in geçtiğimiz günlerde 'e gitti.

İtalyan medyası 32 yaşındaki futbolcunun 14 günlük karantina kurallarını ihlal ederek ülkesine gittiğini gündeme getirmişti. Ancak oyuncunun gitme sebebinin ailevi sebeplerden kaynaklandığı ortaya çıktı.

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Gonzalo Higuain'in kardeşi Nicola Higuain, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda annelerinin kanser hastası olduğunu açıkladı ve medyada Gonzalo Higuain ile ilgili çıkan haberlerie tepki gösterdi:

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"Annemiz, dünyadaki birçok insan gibi 'kanser' denen bir hastalık ile mücadele ediyor. Belli ki annemin sağlık durumu kimsenin umrunda değil. İnsanların şu durumda umursadığı tek şey Higuain'in ismini geçirmek."

"Genelleme yapmaktan hoşlanmam, bu mesajın kimin için paylaşıldığını herkes anlamıştır. Erkek kardeşim Gonzalo, koronavirüs testinin negatif çıktığını gösteren raporla beraber kulübün izniyle seyahat etti."

"Bu ülkedeki diğer Arjantinliler gibi o da karantina kurallarına uyuyor. Higuain kaçmadı, tamam mı? Bu zor durumda annemiz ile birlikte olabilmek için buraya geldi. Lütfen bu hassas ailevi meselemizle ilgili malum kelimeleri kullanmayın. Şu anda daha önemli şeyler yapmak için çabalamanız daha iyi olur."