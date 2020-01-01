Higuain'in Juventus'taki geleceği belirsiz

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Gonzalo Higuain'in İtalyan ekibinden ayrılma ihtimali söz konusu.

Koronavirüs salgını sırasında İtalya'dan ayrılıp ülkesi 'e döndüğü sırada gündem konusu olan Gonzalo Higuain'in kariyeri belirsizliğini sürdürüyor.

Tuttosport'un haberine göre İtalyan ekibi, ligin yeniden başlama süresinin kesinleşmesi durumunda ülke dışında bulunan 8 oyuncusunu çağıracak ve karantinaya alacak. Bunların arasındaki Higuain için ise üç senaryo söz konusu.

2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Higuain için muhtemel senaryoların şu şekilde olduğu öne sürüldü:

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1. İtalya'ya dönüp sezonu bitirmek

2. Juventus ile yeni bir anlaşma arayışına girmemek

3. Arjantin'de kalıp Juventus'un sözleşmeyi feshetmesini beklemek