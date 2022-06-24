Higuain, Arsenal'e sitem etti: "Bana para yok dediler ama Mesut Özil için 80 milyon euro ödediler"

Topçular, Real Madrid'den Higuain yerine Mesut Özil'i transfer etmeyi tercih etmişti.

Gonzalo Higuain, Arsenal'e olası transferinin neden asla gerçekleşmediğini hala açıklayamıyor. Mesut Özil'e o günlerde 80 milyon Euro gibi çok fazla bonservis verdiklerini düşünüyor.

Arsene Wenger, Arsenal döneminde transfer konusundaki tutumlu yaklaşımıyla ünlüydü, ancak tuhaf bir istisna yaptı. Doğru oyuncular mevcut olduğunda rekorları kırmaya hazırdı.

Yıldız forvet Higuain, Wenger'in radarına düzenli olarak girenler arasındaydı, ancak Arjantinli forveti almak için iki fırsat geçtiğimiz dönemlerde kaçırıldı.

Ne söylendi?

Wenger, 2013 yazında Higuain hakkında şunları söyledi: “İki veya üç hedef üzerinde çalışıyorduk ve o da onlardan biriydi. Sonunda olmadı, bu onun kalitesinden bir şey eksiltmiyor.

"Napoli bundan doğru zamanda yararlandı, daha çok zamanlamayla ilgiliydi."

Üç sezon boyunca Napoli formasıyla 91 gol atan Higuain, TyC Sports'a Arsenal'in o dönem Mesut Özil'i tercih ettiklerini söyledi: "Arsenal'e gitmenin eşiğinde olduğumu hatırlıyorum. Napoli'ye, ama çok pahalı olduğumu söylediler.

"Birkaç gün sonra Özil için 80 milyon euro ödediler!"

Arsenal'e gidebilir miydi?

Arsenal, Real Madrid'de 100'den fazla gol atmasına rağmen 2013'te Higuain'i veto ettikten sonra, İtalya'daki gelişimini izlemeye devam etti.

Onu İngiltere'ye getirmek için bir başka fırsat 2016'da kendini gösterdi. Arjantinli, Napoli'de oynarken Arsenal ilgi gösterse de Higuain Juventus'a gitti.

Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis o sırada şunları söyledi: "Arsenal'den bazı talepler aldığımızı düşünüyorum. Şahsen Atletico Madrid'den de bir talep aldım.

“Ama masaya yeterince para koymadılar. Onu satmaya hazır değildik - benim için Higuain satılık değildi."

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