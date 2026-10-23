"Hiç de harika değil": De Zerbi, Chelsea'nin Brighton'dan yaptığı transferleri değerlendirdi

Tottenham Hotspur'un İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi, Chelsea'nin eski kulübü Brighton'dan tekrar tekrar oyuncu transfer etmesinden duyduğu hayal kırıklığına değindi; ancak takımı cumartesi günü Stamford Bridge'de konuk olurken herhangi bir ek motivasyona sahip olmadığını vurguladı.

Chelsea, "Bluco" grubunun Mayıs 2022'de kulübün devralma işlemini tamamlamasından bu yana Brighton'dan 16 oyuncu ve çalışan transfer etmek için 300 milyon sterlinden fazla harcadı.

De Zerbi, o yılın eylül ayında Graham Potter'ın kulüpten ayrılıp Chelsea'nin teknik kadrosuna katılmasının ardından Brighton'ın teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

İki yıl süren görev dönemi boyunca Chelsea, Brighton'dan Moises Caicedo'yu 115 milyon sterline transfer ederek İngiltere'nin transfer rekorunu kırdı, Marc Cucurella'yı 63 milyon sterline aldı; ayrıca kaleci Robert Sanchez'i 25 milyon sterline kadrosuna kattı ve transfer rollerinde Paul Winstanley ile Sam Jewell'in hizmetlerinden yararlandı.

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Bu deneyim hakkındaki görüşü sorulduğunda De Zerbi, bugün cuma günü ESPN sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Sence nasıl? (Harika değil mi?) Hayır, hiç de değil. İyi oyuncular aldılar; Caicedo, Joao Pedro, şimdi de Welbeck, Facundo Buonanotte, Valentin Barco, Robert Sanchez ve Levi Colwill."

İtalyan teknik adam şunları ekledi: "Ben hep motiveyim, ister Chelsea karşısında ister başka bir takım karşısında. Brighton'da çalıştığınızda, kulübü mutlu etmek için çalışırsınız. Kulübünüzü mutlu etmek için de bazen oyuncuları satmanız gerekir; oyuncular daha büyük bir kulübe gitmek istiyor ve bunun için baskı yapıyor. İşte futbol bu, bu da onun doğal bir parçası."

De Zerbi, bunun yerine, Tottenham'ın Stamford Bridge'deki felaket niteliğindeki sicilinden doğan hayal kırıklığını yönlendirmeye odaklandı; takım Premier Lig'de yaptığı 33 ziyarette yalnızca bir galibiyet elde etti.

De Zerbi sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için bu ek bir motivasyon ve oyuncuların bu olumsuz sicili, bize maçı kazanmak için daha fazla motivasyon, zihniyet ve enerji vermesi için kullanmalarını istiyorum; çünkü galibiyeti elde edecek yeterli kaliteye sahibiz."

Maçın teknik hazırlığı konusunda ise Pedro Porro, Andy Robertson ve Omar Marmoush üçlüsü Chelsea karşısında oynamaya hazır hale geldi.

Buna karşılık Lucas Bergvall ve Destiny Udogie (diz sakatlıkları nedeniyle) ile Savio'nun (kas sakatlığı) yokluğu sürerken, Rodrigo Bentancur cezası nedeniyle yer alamayacak.

James Maddison'ın oynaması konusunda ise, geçen pazartesi Coventry City karşısında yaklaşık 18 ay aradan sonra ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta gol atmasının ardından şüpheler bulunuyor; Dejan Kulusevski'nin durumu ise 526 gün süren bir aranın ardından aynı maçta sahaya dönmesinin ardından değerlendiriliyor.