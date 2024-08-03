Herkesin istediği genç yetenek, Bayern Münih'e imza atmak üzere

Paris Saint-Germain, Manchester United ve Chelsea'nin ilgilendiği Rennes'in genç yeteneği Desire Doue, Bayern Münih yolunda.

Desire Doue birçok kulübün takibinde

Rennes'deki performansı dikkat çekti

Şimdi Bayern Münih'e imza atmak üzere

NE OLDU? Sky Almanya'nın haberine göre, Desire Doue yarışında Bayern Münih rakiplerini geride bıraktı. PSG, Manchester United, Chelsea ve Tottenham'ın takibinde olan 19 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih'e imza atmak üzere.

BÜYÜK RESİM: 19 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 31 Ligue 1 maçında dört gol, beş asistle oynadı. Şimdilerde ülkesi Fransa'yı Olimpiyatlarda temsil eden Doue'nin maliyetinin 60 milyon euro olması bekleniyor.

DAHA FAZLASI: Doue, Olimpiyatlarda U23 turnuvasında bir gol kaydederek özgüvenini ortaya koydu. Rennes ile bir anlaşma yapıp yapmayacağı henüz belli olmasa da genç oyuncu Bayern Münih'e yakın gibi görünüyor.

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SIRADA NE VAR? Transfer dönemi kapanmadan önce Doue için resmi teklif gelmesi bekleniyor.