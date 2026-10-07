Basın raporları, Premier Lig'den 4 kulübün Manchester City'nin mahkumiyet kararını resmi açıklamadan önce öğrendiğini ortaya çıkardı.

"Telegraph" gazetesi bugün çarşamba günü, Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham Hotspur kulüplerinin, ligin diğer kulüpleri geçtiğimiz 25 Eylül'de bu konuda bir e-posta almadan önce karardan haberdar edildiğini belirtti.

Premier Lig, City'nin mali ihlaller nedeniyle kendisine yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünden suçlu bulunduğunu teyit etmişti.

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Dört kulüp, 2024 yılında, temyiz sonrası City'nin suçlu bulunması halinde tazminat almalarına imkan tanıyabilecek olası hukuki girişimler başlatmıştı. Bu tazminatların büyüklüğü hâlâ net değil ve davanın nihai akıbeti de henüz belirlenmiş değil.

City masumiyetinde ısrar ediyor ve belirlenen süre dolmadan önce temyiz başvurusunu sundu; herhangi bir ihlal işlemediğini kanıtlayan "çürütülemez, kesin kanıtlardan oluşan kapsamlı bir dizi" delile sahip olduğunu vurguladı. Temyize, 3 üyeden oluşan bağımsız bir komite bakacak ve kararın, İngiliz "Mirror" gazetesine göre bu yılın sonundan önce çıkması bekleniyor.

Temyizin reddedilmesi halinde City, mali para cezaları, transfer yasağı, puan silme, kupaların geri alınması ve Premier Lig'den ihraca kadar varan olası cezalardan oluşan bir listeyle karşı karşıya kalacak.

Manchester City resmi bir açıklamada şöyle dedi: "Manchester City Futbol Kulübü, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da, disiplin davasına ilişkin Premier Lig komitesinin görüşüne karşı kapsamlı temyiz başvurusunu sunduğunu teyit eder."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Kulübün değişmez tutumu, bu görüşün birçok yönden hukukta, ilkelerde ve olgularda açık ve esaslı hatalar içerdiği ve isabetli olmadığıdır. Kulüp, Premier Lig'in yönelttiği suçlamalardan masumdur ve bu davadaki tüm tutumlarını destekleyen, çürütülemez, kesin kanıtlardan oluşan kapsamlı bir dizi delil mevcuttur."



