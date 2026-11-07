“Henüz en iyi hâlimi görmediniz”: Bradley Barcola'dan Liverpool'daki yavaş başlangıcıyla ilgili samimi itiraf

Bradley Barcola, yazın Paris Saint-Germain'den yüksek bonservis bedeliyle transfer olmasının ardından Liverpool taraftarlarının henüz onun en iyi hâlini görmediğini kabul etti. Anfield'a geldiğinden beri istikrar yakalamakta zorlanan ve üç golünün tamamını tek maçta atan Fransız forvet, yeni takım arkadaşları güçlü yönlerinden nasıl yararlanacaklarını öğrendikçe işlerin giderek daha iyiye gittiğini vurguladı.

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Barcola, Liverpool'da henüz en iyi seviyesinde olmadığını kabul etti

Barcola, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Liverpool'a 123 milyon sterlin karşılığında transfer oldu. Bu transfer pek çok kişi tarafından büyük bir başarı olarak görülse de Barcola şu ana kadar düzenli olarak etkili bir performans sergilemekte zorlandı. Kulüp adına attığı üç golün tamamı, deplasmanda LASK karşısında alınan 6-3'lük galibiyette geldi.

Liverpool Echo'ya konuşan Barcola, İngiltere'ye hâlâ alışmaya çalıştığını kabul etti. “Hayır, henüz en iyi seviyemde olduğumu düşünmüyorum” dedi. “Benim en iyi hâlimi henüz görmediniz. Ayrıca takım arkadaşlarımın güçlü yönlerimden en iyi şekilde yararlanabilmesi için birlikte çalışıyoruz.”

Barcola, takım arkadaşlarıyla uyumunun artacağından emin

24 yaşındaki oyuncu, yeni takım arkadaşlarıyla tam anlamıyla aynı dili konuşmaya başladıklarında en iyi formuna ulaşacağına inanıyor. Premier League'deki ilk aylarında şimdiden belirgin ilerleme kaydettiklerini de vurguluyor.

Barcola sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet, birbirimizi gerçekten anlamaya başladığımızda işlerin çok daha iyi gideceğini düşünüyorum. Üstelik sürekli ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. İnsanlar oyun tarzımı çok daha iyi anlamaya başlıyor. Bence işler çok daha iyi gidiyor.”

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Barcola, PSG'den ayrılmak için neden doğru zaman olduğunu anlattı

Barcola, Liverpool'da düzenli olarak ilk 11'de oynamak için PSG'den ayrılma kararı aldı ve yeni bir mücadeleyi neden seçtiğini anlattı. “Benim için PSG'den ayrılmanın doğru zamanıydı” diye ekledi. “Orada harika yıllar geçirdim ve çok sayıda kupa kazandım. Ama artık zamanı gelmişti. Bu oldukça zordu çünkü orası gerçek bir aileydi. Birlikte çok özel bir şey inşa etmiştik.

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“Üstelik takım arkadaşlarımdan ayrılmak ve onlara veda etmek çok zordu. Ama sonuçta futbol böyle. Küçüklüğümden beri Premier League'de oynama hedefim vardı. Liverpool gibi bir kulüp sizi istediğinde bu harika bir şey. Hiç tereddüt etmedim; buraya gelmem gerektiğini biliyordum. Burada olduğum için mutluyum ve umarım PSG için de her şey yolunda gider.”

Barcola'yı Liverpool'da neler bekliyor?

Liverpool'un, 123 milyon sterlinlik bonservis bedelinin karşılığını alabilmesi için Barcola'dan hem gol ve asist katkısı hem de oyun üzerindeki genel etkisi bakımından çok daha fazlasına ihtiyacı var. Barcola şu ana kadar savunmacıların üzerine gitmekten ve müthiş hızını kullanmaktan kaçındı. Bu da özgüven eksikliğine işaret ediyor.

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Barcola, takım arkadaşlarıyla henüz kusursuz bir uyum da yakalayamadı. Liverpool, onun sözünü ettiği uyumun bir an önce sağlanmasını umuyor.