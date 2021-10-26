Henry'den PSG'ye Lionel Messi tavsiyesi

Thierry Henry, PSG'nin Lionel Messi'yi daha farklı bir role kullanması gerektiğini düşünüyor.

Paris Saint-Germain'in yıldız transferi Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'de Manchester City ve RB Leipzig ağlarına kritik goller gönderse de henüz yerel ligde beklenilen performansı gösteremedi.

Ligue 1'de oynadığı dört maçta gol sevinci yaşayamayan Arjantinli yıldız, Pochettino tarafından genellikle hücum hattının sğ kenarında kullanıldı.

Ancak Thierry Henry, Messi'nin farklı bir rolde daha verimli olacağı görüşünde.

Neler söylendi?

Marca'da yer alan habere göre Henry, Prime Video'ya yaptığı açıklamalarda Messi için şunları söyledi:

"Tabii ki Messi'nin mutsuz olduğunu söylemiyorum ama sahada yeteri kadar topla buluşmuyor ve biraz yalnız kalıyor."

"Bence o, merkezde kullanılmalı. Sağ kenarda kendisinden beklenilen farkı yaratamayacağını düşünüyorum."

"Merkezde bir ritim yakalayabileceği kanaatindeyim. Messi, Neymar ve Mbappe birlikte oynayabilirler, sadece bir çözüm bulmak gerek."

PSG'yi neler bekliyor?

Ligue 1'in lideri PSG, sıradaki maçını Lille ile kendi sahasında oynayacak.

Fransız devi, ardından 3 Kasım tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig deplasmanına konuk olacak.

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