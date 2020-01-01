Henrique Dalbert Başakşehir yolunda
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Sezon bitimiyle sözleşmesi sona eren Clichy ile yollarını ayıran Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmişti. Turuncu-lacivertliler bir sol beki daha gündemine aldı.
Sportitalia ve Gazzetta dello Sport'tan Alfredo Pedulla'ya göre; Brezilyalı sol bek satın alma opsiyonu ile Başakşehir'e kiralanabilir.
Geçtimiz sezon Fiorentina forması giyen Dalbert, Inter'e geri döndü. 2017'de Nice'ten 21 milyon euro'ya transfer edilen Dalbert, Milano kulübünde forma şansı bulamıyor.
Haberde Dalbert'in 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında Başakşehir'e imza atacağı da bildirildi.