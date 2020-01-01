Henrique Dalbert Başakşehir yolunda

Inter'de forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncunun kiralık olarak Başakşehir'e imza atacağı iddia edildi.

Sezon bitimiyle sözleşmesi sona eren Clichy ile yollarını ayıran , Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmişti. Turuncu-lacivertliler bir sol beki daha gündemine aldı.

Sportitalia ve Gazzetta dello Sport'tan Alfredo Pedulla'ya göre; Brezilyalı sol bek satın alma opsiyonu ile Başakşehir'e kiralanabilir.

Geçtimiz sezon forması giyen Dalbert, 'e geri döndü. 2017'de Nice'ten 21 milyon euro'ya transfer edilen Dalbert, Milano kulübünde forma şansı bulamıyor.

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Haberde Dalbert'in 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında Başakşehir'e imza atacağı da bildirildi.