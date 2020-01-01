Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti

Verona, Mert Çetin'in ardından stopere Koray Günter'i de transfer etti. Koray 3 yıllık sözleşme imzaladı.

takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter’i kadrosuna kattı.

Hellas Verona'dan yapılan yazılı açıklamada, Günter'in kulübünden bonservisiyle beraber alındığı ve 26 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Günter, geçen sezonu da Hellas Verona'da geçirmiş ve 32 maçta forma şansı bulmuştu.

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Sarı-lacivertli kulüp, bu transfer döneminin başında da 'da forma giyen defans oyuncusu Mert Çetin’i kiralamıştı.