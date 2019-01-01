Eden Hazard geleceği hakkında kararını verdi

Adı uzun süredir Real Madrid'le anılan Eden Hazard, gelecek sezon nerede oynayacağına karar verdiğini açıkladı.

Önümüzdeki sezon hangi takımda oynamak istediğine karar verdiğini açıklayan Eden Hazard, henüz nereye gideceğini açıklamaktan ise uzak duruyor. Chelsea, sözleşmesinin sona ermesine 18 ay kalan oyuncuyla yeni sözleşme için hala anlaşmaya varabilmiş değil.

Hazard, Fransız radyosu RMC' ye yaptığı açıklamada durumuyla ilgili net konuştu: "Ne yapacağımı biliyorum. Kararımı verdim."

Konu hakkında, Ocak ayında France Football' a da konuşan Hazard, Real Madrid spekülasyonlarına ilginç cevaplar vermişti: "Real Madrid'le imzalamak ister miyim? Neden olmasın? Zidane'sız Real Madrid farklı ama yine de Real Madrid."

Chelsea menajeri Maurizio Sarri yaptığı açıklamada Hazard'ın geleceğiyle ilgili şu cümleleri kullanmıştı: "Eden 28 yaşında. Eğer gitmek istiyorsa, gitmeli."

2012 yılından bu yana Chelsea forması giyen Hazard, 331 maçta 104 gol ve 85 asist kaydetti.