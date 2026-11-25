Manchester United'ın kaptanı Portekizli Bruno Fernandes'in geleceği, İngiliz kulübünde yaşadığı hayal kırıklığı ve sözleşme yenileme görüşmelerinin durması nedeniyle pek çok soru işaretini beraberinde getirmeye başladı. Bu durum, birden fazla büyük Avrupa kulübünün ilgisi eşliğinde oyuncunun ayrılık ihtimaline kapı araladı.

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İtalyan gazetesi Tuttosport, Juventus'un Manchester United'daki geleceğini saran belirsizlikten yararlanarak Bruno Fernandes'i transfer etmekle ilgilendiğini açıkladı. Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor ve taraflar yenileme konusunda henüz anlaşmaya varamadı.

Gazeteye göre İtalyan kulübünün yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor, ancak ciddi bir adım atmak için temel bir şart belirledi: Şampiyonlar Ligi'ne katılımın garantilenmesi. Zira kıtasal turnuvada yer almak, oyuncuyu yeni sportif projeye katılmaya ikna etmede önemli bir unsur olacak.

Bruno Fernandes'in hayal kırıklığı Juventus'a kapı aralıyor

Habere göre Bruno Fernandes, takımın yaşadığı tekrarlanan çalkantılar, teknik ekipler ve yardımcı kadro düzeyindeki sürekli değişiklikler, kolektif istikrarın yokluğu ve beklenen hedeflere ulaşmanın zorluğu nedeniyle Manchester United'daki durumdan giderek daha fazla hayal kırıklığı duyuyor.

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Oyuncu bireysel olarak iyi performans sergilemeyi sürdürse de çevresindeki atmosfer, özellikle sözleşmesinin son yılına yaklaşırken geleceğini yeniden düşünmesine yol açtı.

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Manchester United'ın kaptanı, sezonun şu ana kadarki bölümünde 15 maçta 6 gol attı. Geçen sezon ise 37 maçta 9 gol kaydetmişti. En iyi gol rakamlarına ise iki sezon önce ulaştı: Takımı Premier Lig'i 15. sırada tamamlamasına rağmen 19 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı.

Habere göre Bruno, o zorlu sezonun ardından Manchester United'dan ayrılmayı gerçekten düşündü. Ancak başka bir kulübe transfer olma ve büyük bir mali sözleşme imzalama fırsatına sahip olmasına rağmen kalmaya karar verdi, takımla yolculuğunu sürdürerek Old Trafford taraftarı nezdindeki yerini sağlamlaştırdı.

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Ancak işaretler şu anda farklı görünüyor. Tarafların konuyu takımın sonuçları düzelene kadar ertelemek istemesiyle sözleşme yenileme görüşmeleri durdu.

Bruno Fernandes, Tuttosport'un aktardığı açıklamasında şöyle dedi: “Maçları kazanmaya odaklanmak için müzakereler durduruldu.”

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Portekizli oyuncu şöyle devam etti: “Bu konu şu an önemli değil. Bu benim geleceğim ve sözleşmemin bitmesine fazla kalmadı, ancak bunu konuşmak için zamanımız olacak.”

Juventus yalnız değil: Milan da devrede

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Manchester United'ın kaptanını kadrosuna katmak isteyen tek İtalyan kulübü Juventus gibi görünmüyor. Habere göre Milan da ilgileniyor ve bu yarışta rekabet etmesine yardımcı olabilecek bazı avantajlara sahip.

Tuttosport, Ruben Amorim'in oyuncuyu transfer etme yarışında Milan'ın elini güçlendirebilecek etkenlerden biri olduğunu, bunun yanı sıra iki taraf arasında aynı menajerlik ajansı üzerinden bir bağ bulunduğunu belirtti.

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Bununla birlikte Bruno Fernandes karar vermekte acele etmeyecek. Önündeki teklifleri sakin bir şekilde değerlendirmeyi planlayan oyuncu, sportif projeye ve katılacağı kulübün kupalar için mücadele edip Avrupa sahnesine geri dönebilme kapasitesine öncelik verecek.

Habere göre mali boyut önemli olsa da oyuncunun asıl hedefi, sadece dev bir sözleşme imzalamak değil, öncelikle galibiyetler elde etmek ve şampiyonluklar için mücadele etmek.

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32 yaşındaki Bruno, Manchester United formasıyla 342 maça çıktı. Old Trafford'a transfer olmadan önce Novara, Udinese, Sampdoria ve Sporting Lizbon'da forma giyen oyuncu, Portekiz, İtalya ve İngiltere'de tecrübe edindi.

Bonservissiz transfer, ancak belirleyici bir şart var

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Juventus açısından transferin cazibesi, Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2027'de yenileme konusunda anlaşma sağlanmadan sona ererse oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilme ihtimalinde yatıyor.

Ancak bu senaryo hâlâ önümüzdeki aylardaki gelişmelere bağlı. Zira İngiliz kulübü kaptanının geleceği konusundaki nihai tutumunu henüz netleştirmedi, oyuncu da ayrılma kararı aldığını açıklamadı.

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Tuttosport'a göre Bruno'ya yakın çevreler, doğru zamanda harekete geçmeye hazırlanmak amacıyla en gerçekçi seçenekleri şimdiden incelemeye başladı ve önümüzdeki şubat ayında oyuncunun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

Öte yandan Juventus, kadrosunu güçlendirmek için başka isimleri de takip ediyor. Bunlar arasında Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Fransız Jean-Philippe Mateta, Brezilyalı kaleci Alisson ve onun genç vatandaşı Morisco bulunuyor.

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Leipzig forması giyen Alman David Raum da İtalyan kulübünün ilgisini çeken isimler arasında öne çıkıyor. Kulübün oyuncuyu daha önce transfer etme girişimi, yüksek mali talepler nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Böylece Juventus, büyük mali yükler altına girmeden fark yaratabilecek isimlerle takımı güçlendirmek amacıyla, sözleşmeleri sona yaklaşan oyuncuları transfer etme fırsatlarına daha fazla dayanabileceği bir transfer dönemine hazırlanıyor gibi görünüyor.