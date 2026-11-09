Mısır ekibi Al Ahly'nin Faslı forveti Sofiane Benjeddi'nin önümüzdeki kış transfer döneminde Wydad'a transfer olma ihtimali zayıf görünüyor; oyuncuyu kırmızılı takımın kapısından Fas Ligi'ne dönmekle ilişkilendiren basın haberlerine rağmen.

Faslı "El Botola" sitesi, Wydad'a yakın bir kaynağa dayanarak, önümüzdeki ocak ayında Benjeddi ile kiralık bazda anlaşma fikrinin devre dışı olduğunu ortaya koydu; kulüp yönetiminin oyuncuyu kadroya katmak için herhangi bir resmi girişiminin bulunmadığını ve ayrıca transferle ilişkili yüksek mali maliyeti vurguladı.

Wydad'ın Faslı forveti kiralamak amacıyla Al Ahly'ye bir teklif sunmaya hazır olduğuna dair söylentilere rağmen, kaynak, Benjeddi'nin şu anda kulübün hedeflediği isimler listesinde yer almadığını teyit etti.

Aynı bağlamda, Faslı site, medya mensubu Ahmed Shobair'in açıklamalarına değindi. Shobair, Benjeddi'nin Al Ahly'den aldığı yüksek maaşın, Mısır kulübünün kiralamaya onay vermesi ve Wydad'ın oyuncunun mali haklarını üstlenmesi durumunda dahi, transferin tamamlanmasının önünde büyük bir engel teşkil edebileceğini değerlendirdi.

Shobair, Fas kulüplerinin, oyuncunun maaşını karşılamalarını zorlaştırabilecek mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Wydad'ın oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak için gereken meblağı sağlayabileceği ihtimalini devre dışı bıraktı.

Bu veriler ışığında, kulüpten herhangi bir resmi girişimin bulunmaması ve transferin tamamlanmasını engelleyebilecek mali engel göz önünde bulundurulduğunda, Benjeddi'nin kış transfer döneminde Wydad'a transfer olma olasılığı şu an için uzak görünüyor.