Havertz Chelsea'ye imzayı attı

Transferin hızlı takımı Chelsea, uzun süredir peşinde olduğu Leverkusen'den Havertz'i kadrosuna katmayı başardı.

, uzun süredir peşinde olduğu 'in genç yıldızı Kai Havertz'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Transferin mali detaylarıyla ilgili resmi bir bilgi verilmezken, İngiliz medyasında yer alan haberlerde Chelsea'nin Havertz için 72 milyon pound'luk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

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Havertz, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Chelsea gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey. Tüm oyuncular ve antrenörlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen altyapısından yetişen Havertz, Alman ekibiyle bugüne dek çıktığı 148 resmi maçta 43 gole imza atıp 26 asist yaptı.

2020 yaz transfer sezonunda önemli hamlelere imza atan Chelsea Havertz'den önce Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva ve Malang Sarr'ı kadrosuna katmıştı.