Scott McTominay, Manchester United'ın Arsenal'e karşı aldığı son Premier Lig yenilgisinin ardından daha “T*şaklı” olması gerektiğini itiraf etti.

United, cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda 3-1'lik yenilgi alırken Anfield'da da Liverpool'a 4-0'lık küçük düşürücü bir mağlubiyet almıştı.

Böylece Arsenal, United’ın Premier Lig'i ilk dörtte bitirme umutlarını büyük bir darbe vurdu.

McTominay, alınan kötü sonuçların ardından büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve sezonun son dört maçından önce takım arkadaşlarına bir toparlanma çağrısı yaptı.

Ne söylendi?

Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanların Kuzey Londra'daki tek golünü attı, ancak Bruno Fernandes bir penaltı kaçırdı.

Kırmızı Şeytanların daha fazla gol bulma şansı ve maçı alma ihtimali olmasına rağmen bunu başaramadılar ve iki farklı bir yenilgi aldılar.

McTominay, "öz inanç" eksikliğinin takımı geride tuttuğunu ve takımdaki herkesin zayıf formlarının sorumluluğunu alması gerektiğini söyledi.

İskoç orta saha oyuncusu bitiş düdüğünden sonra BT Sport'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

”Oyuncular, personel, her şey açısından bir sürü sorun var, sadece sahada olanlara konsantre olmamız gerekiyor.

“Soyunma odasına döndüğümüzde bazı şeyleri düşünmeliyiz ve aynada kendimize bir bakmalıyız.

“Kazanmayı hak ettiğinizde Arsenal'dan üç gol yiyemezsiniz.

“Bizim için bu durum tamamıyla öz güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Son iki ayda bunu görebilirsiniz.

"Son dört maç bizim için gurur kaynağı. Sahaya çıkıp performansımızı göstermeliyiz.

"Toptan çekinmeyip her şeyi doğru yapmaya odaklanmalıyız. Daha T*şaklı olmalıyız."

McTominay, Ten Hag'ı etkilemeyi umuyor

Ralf Rangnick'in United'ın geçici menajeri olarak görevi bu yaz sona erecek ve Ajax patronu Erik ten Hag United menajeri olarak Alman hocanın yerini alacak.

Hollandalı oyuncuya ekstra bir yıl opsiyonlu üç yıllık bir sözleşme verildi ve kulüpte, kötü geçen 2021-22 sezonunun ardından büyük bir yeniden yapılanma olacak.

McTominay, United'ın geçmiş zaferlerini yeniden yaşaması için Ten Hag yönetiminde herkesin aynı yöne gitmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Yeni koç geldiğinde her şeye hazır olmalıyız.

“Onu etkilemek için hazırlanmalı ve işimize odaklanmalıyız. Böylece, iyi bir şeyler inşa edebiliriz."

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