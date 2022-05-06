Hatayspor, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı

Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor.

2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz temsilcisi, Hatay'da alkışlarla karşılandı.

Trabzonspor'un şampiyon olduktan sonra çıktığı ilk maç Hatayspor deplasmanıydı. Hatayspor futbolcuları ve teknik heyeti de bordo mavili ekibin başarısını kutlamak için rakiplerini alkışlama yolunu seçti.

Trabzonspor sahaya çıkarken iki kenara açılan Hatayspor, rakibini alkışlarla sahaya çıkardı ve fair-play'e uygun bir davranış gösterdi.

Hatayspor şampiyonu alkışlarla karşıladı 👏🏻pic.twitter.com/EzHNsRxNdE — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 6, 2022

Ne söylendi?

Maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, alkış fikrinin kendisine ait olduğunu açıkladı.

“Hak ettiler. Bu da benim önerimdi, isteğimdi. Oyuncularıma da söyledim. Şampiyonluğu alkışlamamız gerekiyor.

"Tamam, maç başladıktan sonra rakibimiz olacak ama tüm dünyada böyle.



"Şampiyonluktan sonra ilk çıktıkları maç olacak bu da bize yakışırdı.”

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da şampiyon gibi oynamak istediklerini dile getirdi.

"Şampiyon gibi oynamak ve alkışlanmak... Karşımızda lige çok renk katan takım. Başlarında deneyimli, genç gelişime açık teknik adam var.

"Onlar da bu işe kafalarını yoruyorlar. İnişler çıkışlar olabilir. Onlar da iki senedir iyi tablo çiziyorlar. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.”

Daha fazla okuma

Fenerbahçe, 5 yıldızlı formayı ne zaman giyecek?