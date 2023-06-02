Manchester United'ın tartışılan kaptanı, taraftarların sezon boyunca arkalarında durduklarını söyledi.

NE OLDU? Manchester United'ın defans oyuncusu Harry Maguire, taraftarlara 2022-23 sezonundaki destekleri için teşekkür etti. Takımdan ayrılacağı konuşulan İngiliz stoper, cumartesi günkü FA Cup finalinde United taraftarlarını gururlandırma sözü verdi.

NE SÖYLENDİ? Maguire, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Taraftarlar sezon boyunca bizimleydi. Elde ettiğimiz başarılar ve aldığımız olumlu sonuçlarda onların gerçekten önemli bir paya sahip olduklarını düşünüyorum.

"Old Trafford'da gördük, sonuçlarımız inanılmazdı. Wembley'de bizimle olacaklarını biliyoruz. Ateşli olacaklar. Onları gururlandırmayı umduğumuz bir gün olacak."

Kaptan, mevcut sezon boyunca oyuncular ve taraftarlar arasındaki bağın yeniden kurulduğuna inandığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarların, kulübün çok büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hep arkamdalar."

"Bence geçen sezon kulüp olarak hepimiz için çok hayal kırıklığı yaratan bir yıldı. Bu kadar olumlu bir şekilde geri dönebilmemiz bence çok etkileyici."

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