Barnet, Harry Kewell'ı yeni menajer olarak resmen açıkladı

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başlayan Harry Kewell, İngiliz ekibi Barnet'ın yeni menajeri olarak açıklandı.

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan Harry Kewell, aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlüğe başlamıştı.

Son olarak İngiltere'de Oldham City'i çalıştıran Avustralyalı efsane, İngiltere Konferans Ligi takımlarından Barnet'in başına getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, menajerliğe Harry Kewell'ın, futbol direktörlüğüne ise Dean Brennan'ın getirildiği ifade edildi.

“It starts with me as a Head Coach but also with all of the staff, players and of course the supporters, we need to be a collective group with the ambition of bringing brighter days to this incredible football club. I can’t wait to get started!”



💬 Harry Kewell 💬#BarnetFC 🐝 pic.twitter.com/8QMV0rTvMq — Barnet FC 🐝 (@BarnetFC) June 10, 2021

Harry Kewell'ın antrenörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe geçiş yapan Harry Kewell, Watford'un U23 takımında göreve başladı.

2017 yılına kadar burada görev yapan genç çalıştırıcı ardından Crawley Town'ın yeni hocası oldu.

Yaklaşık 1,5 yıl Crawley Town'da çalışan Kewell'ın sonraki durağı Notts County oldu. Buradaki macerası kısa süren Kewell, Ağustos 2020'de Oldham Athletic'in başına geçmişti.

Futbolculuk yıllarında Leeds United, Liverpool ve Galatasaray formaları da giyen Kewell, sarı - kırmızılı formayla, tüm kulvarlarda 91 karşılaşmaya çıktı.

Oz Büyücüsü lakaplı eski yıldız bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken 17 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.