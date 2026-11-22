Bayern Münih, hücum hattında yaşadığı iki önemli sakatlığın ardından ocak transfer dönemine ilişkin tutumunu yeniden değerlendirmek zorunda kalabilir. Başkan Herbert Hainer, kulübün harcama yapmayı planlamadığını ancak kilit oyuncuların beklenmedik kaybı nedeniyle transfer piyasasındaki fırsatları takip edeceğini kabul etti.

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Allianz Arena'da kriz

Hücum seçeneklerini büyük ölçüde azaltan art arda gelen fiziksel sorunlar, Vincent Kompany'nin taktik planlarını tam bir kâbusa çevirdi. En çarpıcı haber, yıldız golcü Harry Kane'in sakatlığı . Kane'in, Köln ile oynanan ve 1-1 biten son maçta sol ayak bileğindeki sindezmoz yırtığı nedeniyle üç ila dört aylık bir iyileşme süreci geçirmesi bekleniyor. Bu sakatlık, Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Alphonso Davies'in mevcut sakatlıklarına eklendi. Bundesliga liderinin elinde golcülüğünü kanıtlamış oyuncu sayısı azaldı.

Olise'nin de Lille ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını kaçırması bekleniyor. Ayak sakatlığının başlangıçta yalnızca bir morluk olduğu teşhis edilse de iyileşmesi için kalan süre kısıtlı. A takım düzeyindeki seçenekler öylesine azaldı ki Kompany, hücum hattını genç oyunculara emanet etmek zorunda kalabilir.

Transfer kararında değişiklik gündemde

Münih yönetiminin, Jadon Sancho veya Karim Benzema gibi yüksek profilli serbest oyuncular teorik olarak transfer edilebilir durumda olsa bile bu hafta sonundan önce sezon ortasında transfer yapmamaya karar verdiği bildirilmişti. Ancak mevcut durumun ciddiyeti, yönetimin söylemini değiştirdi. Kulüp başkanı Herbert Hainer, sakatlık listesinin yeni yıldan önce beklendiği gibi kısalmaması ihtimaline karşı kış transferleri için bir "arka kapıyı" açık tuttuklarını kabul etti.

Hainer, basına konuşurken son aksiliklerin beklenmedik olduğunu açıkça dile getirdi. "Gerçek şu ki bu, beklemediğimiz bir durum. Bunu açıkça söylemek gerek. Kış arasında yeniden hamle yapmak zorunda kalacağımızı düşünmüyorum ama işlerin ne kadar hızlı değişebildiğini görüyorsunuz. Cuma gününden bu yana iki sakatlık daha yaşadık. Gerekirse FC Bayern her zaman harekete geçebilir. Ama tercihimiz bu değil," dedi. Hainer'in sözlerini BILD aktardı.

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Kalan yıldızlar için temkinli yaklaşım

Luis Diaz ve Jamal Musiala fiziksel olarak toparlanırken kulüp, onları aceleyle ilk 11'e döndürüp daha uzun süreli yoklukları göze almak istemiyor. Sportif direktör Max Eberl, Kompany'nin şu anda elinde bulunan oyunculara dikkatli yaklaşılması gerektiğini vurguladı. "Jamal'a ve şu anda elimizdeki tüm oyunculara karşı dikkatli olmalıyız," uyarısında bulunan Eberl, kadro derinliği azalmış olsa da sonuç alınması gerektiğini belirtti.

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Öncelik, Bayern'in geçici bir hücum hattıyla zorlu fikstürün üstesinden gelmesi gereken Noel tatili öncesindeki yedi maç. Eberl, yaşanan güçlüklere rağmen profesyonel standartların korunması gerektiğini vurguladı. Maç sonu değerlendirmesinde "Yine de performans göstermeliyiz. Şimdi büyük laflar etmemize gerek yok. Şu anda elimizdeki kadro bu. Ve bu kadroyla önümüzdeki yedi maçta sonuç almaya çalışmalıyız," dedi.

Genç yetenekler sahneye çıkıyor

Kompany, kulübün altyapısına yönelmek zorunda kaldı ve Köln maçının son bölümünde 19 yaşındaki Noah Codjo-Evora'ya ilk kez forma şansı verdi. Almanya'nın 17 yaş altı takımında etkileyici bir form yakalayan 16 yaşındaki Bastian Assomo gibi diğer genç oyuncuların da kadroya alınması değerlendiriliyor. Ancak Belçikalı teknik direktör, büyüyen sakatlık krizinin baskısına kapılmak yerine soyunma odasında sakinliği korumakta kararlı.

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Kompany, bireysel kurtarıcı arayışları yerine takımın ortak çabasına odaklanıyor. "Futbolda paniği sevmem. O yüzden şimdi sakince birlikte bir plan yapıp sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Gerçekten! Sonra da istediğimiz sonuçları almalıyız. Kimin rol oynayacağını ise henüz söyleyemeyiz," dedi.