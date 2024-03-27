Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Tottenham, taraftarlarını sevindiren bir açıklama yaptı.

Premier Lig’i ilk dört sıra içerisinde tamamlama mücadelesi veren Tottenham, Harry Kane’in Kuzey Londra’ya dönüşü için Bayern Münih ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelineceğini duyurdu. Yaz transfer döneminde 95 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olan İngiltere Milli Takımı kaptanı, Tottenham forması giydiği dönemde kulüp adına çıktığı 435 karşılaşmaya tam 280 gol sığdırmış ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı.

Kupa kazanma arzusunu yerine getirmek için Almanya’nın yolunu tutan Kane’in bu konudaki şanssızlığı burada da devam ederken Bundesliga şampiyonluğunu 2011-2012 sezonundan bu yana hiçbir takıma kaptırmayan Bayern Münih, şampiyonluk yarışında Bayer Leverkusen’in 10 puan gerisine düştü.

Tottenham seriye bağladı

Bu sezon Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nı şimdiden kaybeden Thomas Tuchel’in takımının Şampiyonlar Ligi’ni kazanma ihtimali ise devam ediyor.

Bayern formasıyla çıktığı ilk 35 karşılaşmaya 37 gol sığdıran ve 12 de asist yapan Kane, ilk 26 Bundesliga maçına 31 gol sığdırarak göz kamaştıran bir performans ortaya koymuştu. Tottenham’ın Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmanın 10 Ağustos’ta gerçekleşeceği belirtilirken, Tottenham taraftarlarının maça yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor. Kane’in ayrılığı sonrasında Tottenham Son Heung-min'in başrole geçmesiyle beraber ligin ilk 27 maçının tamamında gol bulmayı başarmıştı.