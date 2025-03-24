Harry Kane Premier Lig'e dünya futbolunu sarsacak bir geri dönüşün eşiğinde!

Harry Kane’in Premier Lig’e dönüş planları arasında Liverpool ön plana çıkıyor.

Liverpool, Bayern Münih forması giyen İngiliz golcü Harry Kane için sürpriz bir şekilde en güçlü aday olarak öne çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Kane’in Premier Lig’e geri dönme arzusu Liverpool’un iştahını kabarttı ve Arne Slot’un ekibi transferde ilk sıraya yerleşti.

Harry Kane, 2023 yazında Tottenham’dan Bayern Münih’e transfer olmuş ve Alman devine kısa sürede uyum sağlayarak etkileyici bir performans sergilemişti. 82 maçta 76 gol kaydeden İngiliz golcü, Bundesliga’da şampiyonluk yarışının ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin en önemli aktörlerinden biri oldu.

Ancak son aylarda Kane’in Premier Lig’e geri dönmek istediği konuşuluyor. Oyuncuya yakın kaynaklar, Kane’in kariyerini İngiltere’de sonlandırmayı planladığını ve bu hedef doğrultusunda Liverpool’un cazip bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Serbest kalma maddesi düşüyor

İngiliz basınına göre, Kane’in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli yaz aylarında 67 milyon sterlinden 54 milyon sterline düşecek. Bu da transferin maliyetini daha makul bir seviyeye çekerek Liverpool’un şansını artırıyor.

Kırmızılar, Mohamed Salah’ın geleceğinin belirsizliği ve kadroda yapılacak yenilikler doğrultusunda, forvet hattına üst düzey bir takviye yapmayı planlıyor. Kane’in, bu vizyona mükemmel uyum sağlayacağı düşünülüyor.

Öte yandan Bayern Münih cephesi ise Harry Kane’i bırakma konusunda isteksiz. Alman kulübünün eski orta saha oyuncusu Mario Basler, Kane’in Lewandowski’ye kıyasla daha komple bir oyuncu olduğunu savunarak, kariyerini Bayern’de tamamlaması gerektiğini söyledi.

Basler, “Kane, topu dağıtabilen, defansa katkı sağlayan ve takım oyununa daha fazla dahil olan bir oyuncu. Lewandowski’den daha önemli bir parça olabilir” ifadelerini kullandı.

Yine de oyuncunun kişisel arzusu bu yaz kritik bir faktör haline gelebilir. Liverpool’un iddialı projesi, köklü yapısı ve Slot yönetimindeki gelecek planlaması, Kane’in rotasını Anfield’a çevirmesini sağlayabilir.