Harry Kane'in Manchester United'a neden gitmediği ortaya çıktı

Harry Kane önümüzdeki yaz Manchester United'a serbest bir oyuncu olarak imza atmak istiyordu ancak bazı problemlerden dolayı Bayern Münih'e gitti.

Kane, Manchester United için beklemeye hazırdı

Ama Bayern Münih'e imza attı

Manchester United onun yerine Hojlund'ı transfer etti

NE OLDU? Daily Mail'in haberine göre, Harry Kane transferinin garanti edilmesi halinde Manchester United için bir yıl daha Tottenham'da beklemeye hazırdı. Böylece Kırmızı Şeytanlara serbest bir oyuncu olarak imza atabilecekti. Fakat Manchester United'ın kendisine açık bir kapı bırakacağından emin olamayınca Bayern Münih, Harry Kane yarışında öne geçti ve İngiliz golcü, Almanya'nın yolunu tuttu.

BÜYÜK RESİM: Harry Kane, Bayern Münih'teki yeni dönemine harika bir başlangıç yaparken Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı oynamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Harry Kane'in Almanya'da yalnız yaşadığı iddia edilmişti. Söylenenlere göre Harry Kane'in eşi ve çocukları, İngiltere'de kaldı.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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MAN UTD İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester United, Old Trafford'da Brighton'a karşı gösterdikleri zayıf performansın ardından 20 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bayern maçından üç gün sonra ise Burnley maçına çıkacaklar.