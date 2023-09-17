Harry Kane, Bayern Münih yüzünden çocukluk aşkından ayrıldı

- Harry Kane, Bayern Münih'e transfer oldu
- Ama eşi Kate ve ailesi onunla Almanya'ya gitmedi
- Kate, Harry Kane'in çocukluk aşkı
NE OLDU? 30 yaşındaki golcü yaz transfer döneminde Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. The Daily Mail'in haberine göre, Harry Kane şu anda Almanya'da yalnız yaşıyor. Çünkü eşi Kate ve ailesi onunla birlikte Münih'e gitmedi. Dördüncü çocukları Henry'nin dünyaya gelmesinin ardından çift, Kate ve çocukların İngiltere'de kalmasına karar verdi.
BÜYÜK RESİM: Harry Kane, Bayern Münih'teki yeni dönemine güçlü bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar Bundesliga'da çıktığı dört maçta dört gol kaydetti. Yeni çevresine uyum sağlamaya çalışan İngiliz oyuncu aynı zamanda Almanca öğreniyor.
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Gelecek maç
SIRADA NE VAR? Bayern Münih, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde yaz transfer döneminde Harry Kane için yarışa giren bir diğer kulüp Manchester United ile karşı karşıya gelecek.