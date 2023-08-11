ABD'nin eski defans oyuncusu Lalas, Kane'in Bayern Münih'e giderek kendisine 'uygun' bir kulübe katıldığını söyledi ve Tottenham'ı trolledi.

Kane, Bayern Münih'e imza atıyor

Seyahat kaosu sonunda çözülmüş gibi görünüyor

Lalas, Kane'in kendisine uygun bir kulübe gideceğini söylüyor

NE OLDU? Kane, bir aksilik olmadığı takdirde bu hafta sonu Bayern Münih'e imza atacak. ABD'nin eski futbolcusu Lalas, 30 yaşındaki İngiliz forvetin sonunda "yeteneğine layık" bir kulüpte oynayacağını iddia etti. Bu da Tottenham taraftarlarının canını sıktı.

NE SÖYLENDİ? Kane'in Bayern'e gitmesiyle ilgili görüşü sorulduğunda Lalas, "Bayıldım. Harry Kane'in sonunda yeteneğine layık düzgün bir kulüpte oynadığını görmek harika olacak" yanıtını verdi.

BÜYÜK RESİM: Kane hâlâ resmi olarak Bayern'e imza atmadı, ancak anlaşmanın tamamlanması an meselesi. Buna rağmen İngiliz futbolcu, Bayern'in yeni sezonda cumartesi akşamı RB Leipzig'e karşı oynayacağı ilk lig maçına muhtemelen yetişemeyecek.

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KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Kane, sağlık kontrollerini tamamlamak için Münih'e vardı. İngiltere'nin golcüsü, Bayern'in 18 Ağustos'ta Bundesliga'da Werder Bremen'e karşı oynayacağı maçta yeni takımıyla ilk maçına çıkabilir.