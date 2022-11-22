Harry Kane: Federasyon tercih hakkımızı elimizden aldı

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, federasyonun OneLove bandı konusunda geri adım atması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, İngiltere Futbol Federasyonu'nun Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda OneLove kaptanlık bandı takmama kararını eleştirdi. Turnuvaya hazırlık sürecinde oynanan maçlarda söz konusu bandı takan Kane, federasyonun oyuncuların yerine karar vermesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kane ne söyledi?

"OneLove bandını takmak istediğimi dün söylemiştim. Alınan bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Tercih şansımız elimizden alındı. Aslında stadyuma OneLove bandıyla gitmiştim ama FIFA'nın resmi kol bandını takmam gerektiği söylendi ve durum oyuncuların kontrolünden çıktı. Federasyon ve FIFA'nın tartışmalarının süreceğinden eminim"

İngiltere Futbol Federasyonu birkaç gün önce yapılan açıklamayla bedeli ne olursa olsun milli takımın OneLove bandını takmasının destekleneceğini açıklamıştı. Buna rağmen turnuvadaki ilk maç öncesi geri adım atan federasyonun bu kararında, söz konusu bantla maça çıkan oyuncuların karşılaşmaya sarı kartla başlayacak olmaları etkili oldu.