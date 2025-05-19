Hansi Flick gittiği her takıma götürmek isteyeceği tek Barcelona oyuncusunu açıkladı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımın en istikrarlı isimlerinden Iñigo Martínez’i liderliğiyle öne çıkardı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, son basın toplantısında kendisine yöneltilen “Her zaman takımınızda görmek istediğiniz bir oyuncu kim olurdu?” sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi. Alman çalıştırıcı, İspanyol stoper Iñigo Martínez’in sadece performansıyla değil, liderlik vasfıyla da her takımda yer almayı hak ettiğini söyledi.

33 yaşındaki Iñigo Martínez, Barcelona’ya transfer olduğu günden bu yana özellikle bu sezon gösterdiği üst düzey performansla takdir topluyor. Daha önce büyük kulüplerde istikrar gösterip gösteremeyeceği konusunda bazı soru işaretleri bulunan deneyimli savunmacı, bu sezonki formuyla tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

Flick’in ilk tercihi

Hansi Flick, Barça’nın savunmasında genç Pau Cubarsí ile birlikte görev yapan Iñigo Martínez’in sadece saha içi oyunuyla değil, aynı zamanda soyunma odasındaki duruşuyla da fark yarattığını ifade etti. Alman teknik adam açıklamasında, “Tek bir oyuncu seçmem gerekseydi bu Iñigo olurdu. Harika bir lider ve onun zihniyeti her takım için çok kıymetli,” ifadelerini kullandı.

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Topla oyunda da etkili

Athletic Club’dan ayrılarak Barcelona’nın yolunu tutan Iñigo, yalnızca savunmadaki sağlam duruşuyla değil, aynı zamanda pas kalitesiyle de takımın oyununa katkı sağladı. Bu sezon sergilediği istikrarlı grafik, teknik direktör Flick’in onu kadroda vazgeçilmez kılmasına neden oldu.

Iñigo Martínez’in liderlik özellikleri, Flick’in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelirken, tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezonda da Barça savunmasının temel taşlarından biri olması bekleniyor.