Hansi Flick Barcelona'dan 36 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer edilmesini istiyor

La Liga'da genç bir kadroyla şampiyonluk ipini göğüsleyen Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosuna deneyim takviyesi yapmayı planlıyor.

Barcelona, 2024 yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına beklenmedik bir hamleye hazırlanıyor.

Mundo Deportivo’nun haberine göre Katalan devi, kanat rotasyonunu güçlendirmek adına iki kanat oyuncusunu birden kadrosuna katabilir. Daha önce yalnızca bir transfer planlanırken, teknik direktör Hansi Flick’in talepleri doğrultusunda bu sayı ikiye çıkabilir.

Barcelona yönetimi, Raphinha ve genç yıldız Lamine Yamal’a sezon boyunca yeterli destek sağlayacak alternatifler arıyor. Deco önderliğindeki sportif kadro, Avrupa genelinde birçok ismi takip ederken, listede hem maliyeti düşük hem de tecrübeli isimlerin yer aldığı bildiriliyor.

Gündemdeki isim Perisic

Bunlardan ilki, yaz sonunda serbest kalacak olan Hırvat yıldız Ivan Perišić. Hansi Flick’in eski öğrencisi olan Perišić, kulübe düşük maliyetle önemli bir katkı sağlayabilir. Transferin bonservis bedeli gerektirmemesi, Barça’nın maaş bütçesini zorlamadan kadrosunu güçlendirme planına tam uyum sağlıyor.

İkinci hedef ise Liverpool’un Kolombiyalı yıldızı Luis Díaz. Barça’nın uzun süredir radarında olan 27 yaşındaki oyuncu, teknik kapasitesi ve yüksek tempolu oyun tarzıyla Flick’in sistemine uygun görülüyor. Perišić transferinin düşük maliyetli olması, Luis Díaz gibi daha pahalı bir oyuncunun transferine de imkan tanıyor.

Barcelona, Finansal Fair Play kurallarına rağmen bu iki oyuncunun kadroya katılmasını mümkün kılacak stratejik bir transfer planı üzerinde çalışıyor.

Son kararın Barcelona yönetimi tarafından verilmesi beklenirken, Flick’in ısrarı doğrultusunda en azından Perišić transferinin kısa sürede netleşebileceği ifade ediliyor. Luis Díaz için ise Liverpool’la yapılacak pazarlıkların belirleyici olacağı düşünülüyor.

Katalan temsilcisi, sezon başlamadan önce kanat hattını yeniden şekillendirerek rotasyon sorununu çözmeyi ve özellikle Yamal’ın gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini hedefliyor.