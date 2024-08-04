Hansi Flick, Barcelona'da Cristiano Ronaldo'nun yöntemlerini kullanıyor

Xavi Hernandez'in ayrılmasıyla eski Bayern Münih ve Alman Milli takım antrenörü Hansi Flick göreve geldi. Bu geleneksel olarak Barça'nın kendi popülerleştirdiği ve adapte ettiği oyun tarzına yakınlık duyan İspanyol antrenörleri işe alan Barcelona için oldukça tuhaf bir karar olarak nitelendirildi.

Öte yandan Flick, Barça'nın oyun tarzıyla örtüşen ancak özünde tamamen farklı bir futbol markası olan Alman gegenpressing öğretisinin bir öğrencisi olarak geliyor. Ancak Flick'in ideolojisinde Barcelona'nın onun gelişinden önce bile takdir ettiği bir unsur varsa o da fiziksel gelişime odaklanması olarak görülüyor.

Kriyoterapi uygulaması

Flick'in oyuncularının fiziksel ve yoğunluğa dayalı gelişimine çok önem veren bir teknik direktör olduğu şüphe götürmez. Bu nedenle antrenmanlara yeni unsurlar eklemeye devam ederken, takımın fiziksel hazırlıklarını iyileştirmek için çeşitli toparlanma yöntemlerini de dahil ediyor. Oyuncuları için zorunlu hale getirdiği son ekleme ise kriyoterapi.

Ronaldo'nun yöntemleri

AS'a göre, bu fizik tedavi şekli Flick tarafından artık Barcelona'da daha rutin bir ölçekte uygulanıyor ve artık sadece veteranlar bundan faydalanmıyor. Bunun yerine gençler ve sakatlıktan yeni çıkan oyuncular bile bu teknikten faydalanmaya başladı. Daha önce büyük ölçüde Cristiano Ronaldo tarafından popüler hale getirilen bu yöntemi kullanmaya başlayan Flick, böylece oyuncularını fiziksel olarak daha hazır hale getirmeyi hedefliyor. Doğru yönde atılmış harika bir adım olan bu teknik, oyuncuların daha iyi ve daha etkili bir şekilde toparlanmalarına yardımcı oluyor.

Kriyoterapinin faydaları

Tekniğin kendisi harika bir anestezi biçimi olarak çalışıyor ve büyük enflamatuar faydaları var. Burkulma, şişme ya da oyuncunun vücudundaki bir çürük olsun, hasarlı bölgelere giden kan akışını azaltma kabiliyeti sayesinde daha çabuk iyileştiren bu teknik, Barcelonalı oyuncuların fiziksel olarak daha iyi bir konuma gelmelerini sağlayacak gibi görünüyor.