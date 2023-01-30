Hamzaoğlu, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olan Van Dijk'ı yıllar önce çok beğenmiş.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun, Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'ı, daha Southampton'a gitmeden önce keşfettiği ortaya çıktı.

2014-2015 yıllarında Galatasaray'ı çalıştıran Hamzaoğlu, Nutspor Youtube kanalında katıldığı programda konuyla ilgili anısını anlattı.

Ne söylendi?

O dönemde Galatasaray'a bir dünya yıldızını transfer etmek istediklerini söyleyen Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Denayer'in ismi gündeme geldi. Ben de oyuncuyu tanımıyordum. 'İzleyelim' dedim. Oturduk ekiple beraber Celtic maçını izliyoruz... O dönemde Denayer orada oynuyor. Maçı izlerken yanındaki oyuncu dikkatimi çekti.

"Sonra Cenk Ergün geldi ve ona, 'Cenk, bu oyuncuyu değil de yanındakini mi alsak? Ben onu daha çok beğendim' dedim.

"Cenk odaya gitti geldi ve 'Hocam kulübü aradım, fakat oyuncunun gideceği takım belli. Rakamı da bir hayli yüksekmiş' dedi."

Daha sonra ne oldu?

İskoç devi Celtic'in Virgil van Dijk transferi için 15.5 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Southampton ile anlaşması üzerine Galatasaray, ilk hedefi olan Jason Denayer'i bonservisini elinde bulunduran Manchester City'den kiraladı.

Van Dijk ise 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Liverpool'a 75 milyon sterlin karşılığında transfer oldu.