Barcelona, yeni sezon 2026-2027 hazırlıklarını bugün çarşamba akşamı, "Spotify Camp Nou" stadında Al Ahly ile oynayacağı Joan Gamper Kupası maçıyla tamamlıyor. Bu karşılaşma aynı zamanda transfer dosyası henüz tam olarak kapanmamış olsa da takım kadrosunun taraftarlara tanıtımına da sahne olacak.

Hansi Flick, yeni sezonun başlangıcını duyurmak için kaptan Raphinha'nın yanında Barcelona taraftarının karşısına çıkacak. Bu sırada Deco liderliğindeki spor yönetimi, transfer sezonu kapanmadan önce 9 numaralı forvet transferini sonuçlandırmak, ayrıca başka mevkileri güçlendirme olasılığı üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Flick, her biri bu sabah Barcelona Atlètic'in Club Europa karşısındaki hazırlık maçında forma giyen iki oyuncuyu kadroya kattı; bu da iki oyuncunun bir günde iki maç oynayabileceği anlamına geliyor.

7 saha oyuncusu son durağa ulaşıyor

Barcelona'nın çok sayıda oyuncusunun ABD, Meksika ve Kanada'daki 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlarıyla yer alması, Flick'in hazırlık döneminde çok sayıda La Masia akademisi oyuncusuna güvenmesine yol açtı.

Milli takım oyuncularının peş peşe dönmesiyle birlikte Alman teknik adam kadroyu daraltmaya başladı ve sonunda takımın Al Ahly karşısındaki tanıtımında yer alacak grupta La Masia'dan 7 oyuncuya karar kıldı.

Katalan "Sport" gazetesine göre kadroda Hamza Abdelkarim, Oriol Jorán, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Álvaro Cortés, Brian Fariñas ve Ibrahima Toncara yer alıyor.

Toncara'nın yer alması özellikle dikkat çekici; zira kendisi bu sabah Johan Cruyff Stadı'nda Barcelona Atlètic'in Club Europa karşısında bir saat boyunca sahada kaldı. Katalan takımının 1-0 galibiyetiyle sona eren maçta forma giydi.

Flick'in ona Al Ahly karşısında forma giyme fırsatı verip vermeyeceği, yoksa aynı gün B takımıyla neredeyse tam bir maç çıktıktan sonra yedek kulübesinde bulunmasıyla mı yetineceği ise merakla bekleniyor.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Iker Rodríguez tüm gözleri üzerine çekiyor

Flick'in kadrosundaki La Masia'dan sekizinci isim ise Gerard Romero'nun aktardığına göre genç kaleci Iker Rodríguez.

Umut vaat eden kaleci bir haftadan kısa süre önce Barcelona Atlètic saflarına döndü ve ardından bu sabah Europa karşılaşmasında da forma giydi; bu da onun Gamper Kupası'na çağrılmasını özellikle anlamlı kılıyor.

Rodríguez, Éder Aller ile rekabet halinde A takımının üçüncü kaleci mevkisini doldurmak için öne sürülen seçeneklerden biri olarak, teknik ekibin ve spor yönetiminin belirgin ilgisini görüyor.

Bu nedenle, Al Ahly karşısında oynama süresi alsa da yedek kulübesinde kalsa da, yeni sezonda Barcelona'nın üçüncü kalecisinin kimliğini belirlemeye yönelik süregelen değerlendirme sürecinde onun varlığı önemli olacak.