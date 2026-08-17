Barcelona, geleneksel Joan Gamper Kupası maçında Pazartesi akşamı "Spotify Camp Nou" sahasında Mısır ekibi Ahly ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu mücadele sadece bir hazırlık maçı olmanın ötesinde, yeni sezonun başlamasından önce birçok önemli başlık taşıyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, maçın Katalan ekibinin İspanya La Liga'daki serüvenine başlamadan önceki son sınavı olduğunu belirtti. Bu durum, Hansi Flick önderliğindeki teknik heyete, oyuncularının teknik ve fiziksel hazır olup olmadığını görmek için son bir fırsat sunuyor.

Gazete, karşılaşmanın en dikkat çeken unsurlarından birinin, Barcelona'ya katılan genç forvet Hamza Abdülkerim'in eski takımı Ahly ile karşılaşması olduğunu ekledi. Bu maç, Mısırlı oyuncu için özel bir anlam taşıyor.

Ayrıca maçta, yeni sezon için düzenlenecek takım tanıtım töreni sırasında, "Spotify Camp Nou" sahasında Barcelona taraftarlarının önünde bir dizi yeni transferin merakla beklenen ilk kez sahaya çıkışına da tanık olunacak. Katalan kulübü, resmi müsabakalar başlamadan önce kadrosunun hatlarını göstermek için bu fırsatı değerlendirmeye özen gösteriyor.

"Marca", takımın yoğun bir hazırlık dönemi geçirmesinin ardından Flick'in bu karşılaşmayı taktiksel ve fiziksel yönlere son rötuşları yapmak için değerlendireceğine dikkat çekti. Bu süreç, Barcelona'nın İspanya La Liga şampiyonluğunu savunma kampanyasına başlamadan önce hazır olduğunu teyit etme çabası içinde gerçekleşiyor.

Barcelona, maçı Afrika'nın en çok kupa kazanan kulüplerinden biri karşısında oynayacak ve yeni sezonun resmi başlangıç düdüğünden önce dikkat çekici performansını sürdürmeyi umduğu güçlü bir sınav verecek.

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