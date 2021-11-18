Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Meler, kariyerinde daha önce bir kez Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasını idare etmişti.

Peki Meler'in 23 Şubat 2020'de yönettiği tarihi derbideki performansı nasıldı?

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı sahasında misafir ettiği müsabakada düdük çalan Meler, Fenerbahçe'den beş, Galatasaray'dan ise altı oyuncuya sarı kart göstermişti.

Fenerbahçe'den Deniz Türüç ve Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya kırmızı kart gösteren Meler, ayrıca yedek kulübesinde bulunan dönemin Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'a da kırmızı kart çıkararak, tribüne göndermişti.

Meler, derbide hem Fenerbahçe hem de Galatasaray adına birer kez penaltı noktasına da gitmişti.

Meler'in yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde neler yaşanmıştı?

Ev sahibi Fenerbahçe'nin 21. dakikada Max Kruse'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçtiği derbide, dakikalar 40'ı gösterdiğinde Galatasaray adına Ryan Donk'un kafa golü gelmiş ve mücadelede 1-1'lik eşitlik sağlanmıştı.

Maçın 80. dakikasında ise Meler Galatasaray adına penaltı noktasına gitmişti. Sarı-kırmızılı takımın o dönemki golcüsü Radamel Falcao topun başına geçmiş ve topu ağlarla buluşturmuştu. Böylece, Galatasaray maçta 1-0'lık yenilgiden 2-1'lik üstünlüğe ulaşmıştı.

Yenik duruma düşmesinin ardından Fenerbahçe ataklarını sıklaştırmış ve savunma arkasında büyük boşluklar oluşmuştu. Galatasaray'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Fenerbahçe savunmasının boşluklarından iyi yararlanmış ve orta sahadan taşıdığı topu, Fenerbahçe ağlarıyla buluşturarak skoru 3-1'e getirmişti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Kadıköy'de sürdürdüğü yirmi yıllık yenilmezlik serisi son bulmuştu.

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