Halil Umut Meler Al Okhdood-Al Hilal maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasındaki Al Okhdood-Al Hilal mücadelesinde düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) onayıyla 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Suudi Arabistan'ın Najran kentindeki Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Stadyumu'ndaki müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Al Hilal yıldızlar topluluğu

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonki çalıştırıcısı Jorge Jesus’un yaptığı konuk ekip Al Hilal, transfer döneminde kadrosuna Neymar, kaleci Bono, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom ve Mitrovic gibi isimleri dahil etmişti.

Ligde geride kalan sekiz maç sonunda ev sahibi Al Okhdood yedi puanla 14. Sırada yer alırken, şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda yer alan Al Hilal ise 20 puanla, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Al Taawon’un iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.