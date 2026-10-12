Chelsea, önümüzdeki dönemde savunmacılarından birini satma fikrine açık hale geldi. Paris Saint-Germain'in oyuncunun hizmetlerinden yararlanma konusundaki ilgisi, onu Fransız ekibinde sağ bek mevkii için Ashraf Hakimi'nin rakibi konumuna taşıyor.

"Tribuna" sitesinin haberine göre Chelsea, geçen yaz transfer döneminde oyuncuya yaklaşık 75 milyon sterlin değer biçmesine rağmen, sağ bek Malo Gusto'dan ayrılmak için uygun teklifleri dinlemeye hazır hale geldi.

Raporda, Londra kulübünün yetkililerinin 23 yaşındaki Fransız savunmacı için sunulan teklifleri görüşmeye artık daha açık oldukları belirtildi. Bu durum, Paris Saint-Germain'e transferi bitirmek adına harekete geçme fırsatı verebilir.

Gusto, savunma hattında birden fazla mevkide oynayabilme özelliği sayesinde Fransız kulübünün ilgisini çekiyor. Bu özellik, özellikle Faslı Ashraf Hakimi'nin görev yaptığı sağ bek mevkisinde teknik direktöre kadrosunda ek seçenekler sunabilir.

Gusto, teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Chelsea'de kendini rahat hissetse de, ilk 11'de düzenli olarak forma giyme konusunda garanti almak istiyor. Bu da oyuncunun İngiliz ekibindeki geleceğini etkileyebilir.

Fransız savunmacı, Lyon'dan takıma katılmasından bu yana Chelsea forması altında 141 maç oynadı; farklı kulvarlarda üç gol kaydetti ve 18 gole asist yaptı.

Raporda Paris Saint-Germain'den resmi bir teklif geldiğine dair bir bilgi yer almadı; ancak Chelsea'nin teklifleri dinlemeye hazır olmasının, savunma seçeneklerini güçlendirmeyi değerlendiren Fransız kulübünün harekete geçmesinin kapısını açabileceği ifade edildi. Gusto'nun nihai tutumu ise forma şansı ve takım içindeki rolüne bağlı kalmayı sürdürüyor.