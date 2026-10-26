Manchester City, son olarak Aston Villa karşısında aldığı kötü sonuca rağmen Premier Lig puan tablosunun zirvesindeki yerini korumayı sürdürüyor.

Manchester City, Premier Lig'in finansal fair play kurallarına ilişkin 114 ihlalle suçlanmasıyla ilgili dış gürültüden uzak durmaya çalışıyor; ancak teknik direktör Enzo Maresca yalnızca bugüne bakmakla kalmıyor, geleceği de şimdiden incelemeye başlamış durumda.

Sport gazetesi, İngiltere'den gelen haberlere dayandırarak Manchester City'nin Chelsea oyuncusu Malo Gusto'yu kadrosuna katma konusundaki ilgisini yeniden canlandırmaya karar verdiğini aktardı.

İtalyan teknik direktör, birkaç ay önce Stamford Bridge'deki görev döneminde Gusto'yu çalıştırmış, ayrıca yeniden müzakere masasına oturmaya da hazır durumda.

Manchester City, kendisini mali açıdan etkileyebilecek, hatta yeni oyuncularla sözleşme yapmasını engelleme noktasına kadar varabilecek bir cezanın çıkmasını beklemesine rağmen, kulübün sportif yönetimi hiçbir şey olmamış gibi işini sessizce sürdürmeye devam ediyor.

Bu bağlamda, Manchester City'nin önümüzdeki ocak ayında yüksek maliyetli yeni bir transfere imza atması bekleniyor. TeamTalk sitesinin yayımladığı bilgilere göre Manchester City'nin, Gusto'yu kadrosuna katmak için önümüzdeki kış transfer döneminde harekete geçmesi öngörülüyor.

Manchester City, geçen yaz transfer döneminde iki kulüp arasında yapılan müzakerelerde daha katı bir tutum sergileyen Chelsea'nin önümüzdeki ocak ayında mali taleplerini düşürmesini umuyor.

Chelsea, birkaç ay önce 23 yaşındaki oyuncudan vazgeçmek için 83 milyon avrodan (70 milyon sterlin) daha azını talep etmemişti.

Londra kulübü, Fransız ekibi Olympique Lyon'un akademisinden yetişen ve Chelsea'de geçirdiği 3 yılın ardından Premier Lig'de yerini sağlamlaştıran oyuncudan vazgeçmek için aynı meblağı belirlemişti.

Bu meblağın büyüklüğüne dair bir fikir vermek gerekirse, 2020 yılında 68 milyon avro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olan Ashraf Hakimi, bugün hâlâ dünyanın en pahalı sağ beki olma unvanını koruyor.

İngiliz basınındaki haberler, Chelsea'nin Malo Gusto'dan vazgeçmek için öne sürdüğü mali taleplerin şu anda azaldığını doğrulasa da, Manchester City'nin durumu çeşitli açılardan soru işaretleri doğuruyor.

Mavi kulüp, hakkında nihai bir ceza çıkmadan önce yeni transferleri sonuçlandırma konusunda aceleci davranabilir; bu da, Manchester City'nin herhangi bir ceza yürürlüğe girmeden transferlerini tamamlama ihtiyacının farkında olan diğer kulüpleri bundan faydalanarak oyuncuları için yüksek fiyatlar belirlemeye itebilir.