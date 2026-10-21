24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Çeviri:

Hakimi: Barcelona karşısında Avrupa şampiyonu olduğumuzu gösterdik

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
A. Hakimi
Luis Enrique
Fransa
İspanya
Fas

Paris Saint-Germain'in yıldızı Faslı Ashraf Hakimi, dün akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Barcelona karşısında alınan galibiyette (4-2) takım arkadaşlarının performansından duyduğu gururu dile getirdi.

Fransız ekibi, Avrupa kupasındaki yeterliliğini kanıtladı; geçen hafta Premier Lig lideri Manchester City'yi (4-2) mağlup ettikten sonra, bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen Katalan ekibini de alt etmeyi başardı.

Hakimi, maçın ardından "CBS Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Böyle bir takıma karşı oynadığınızda, onlara şampiyonların biz olduğumuzu ve galibiyetleri sürdürmeyi hedeflediğimizi göstermek istersiniz. Onlara bizim de dünyanın en iyi takımlarından biri, belki de şu anda en iyisi olduğumuzu göstermek istiyoruz."

Fransız "Foot Mercato" kanalının aktardığına göre Hakimi şunları ekledi: "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu sezon henüz kaybetmemiş, dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşı karşıyaydık. Ancak takımımız muhteşem."

Barcelona'nın beraberlik golleri ve maçın yaşadığı pek çok dalgalanmaya rağmen, Hakimi takımının büyük maçlarda parlama kapasitesine hayran kaldı.

Sözlerini şöyle açıkladı: "Taraftarlar için harika bir maçtı, ama biz de oynamaktan keyif aldık. Böyle maçlarda hem çok yüksek bir seviyede savunma yapmalı hem de hücum etmeliyiz."

Faslı futbolcu ayrıca sezonun geri kalanına net bir hedefle bakarak şöyle konuştu: "Bu yıl ulaşmaya çalıştığımız büyük bir hedefimiz var: Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak. Hedefimiz galibiyetleri sürdürmek."

Bu hırsı her gün besleyen ise teknik direktör Luis Enrique; Faslı oyuncu onu överek şunları söyledi: "Teknik direktör her gün kazanma zihniyetini kaybetmememize özen gösteriyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve umarım galibiyetleri sürdürmeye devam ederiz."



BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin