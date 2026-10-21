Hakimi: Barcelona karşısında Avrupa şampiyonu olduğumuzu gösterdik

Paris Saint-Germain'in yıldızı Faslı Ashraf Hakimi, dün akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Barcelona karşısında alınan galibiyette (4-2) takım arkadaşlarının performansından duyduğu gururu dile getirdi.

Fransız ekibi, Avrupa kupasındaki yeterliliğini kanıtladı; geçen hafta Premier Lig lideri Manchester City'yi (4-2) mağlup ettikten sonra, bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen Katalan ekibini de alt etmeyi başardı.

Hakimi, maçın ardından "CBS Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Böyle bir takıma karşı oynadığınızda, onlara şampiyonların biz olduğumuzu ve galibiyetleri sürdürmeyi hedeflediğimizi göstermek istersiniz. Onlara bizim de dünyanın en iyi takımlarından biri, belki de şu anda en iyisi olduğumuzu göstermek istiyoruz."

Fransız "Foot Mercato" kanalının aktardığına göre Hakimi şunları ekledi: "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu sezon henüz kaybetmemiş, dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşı karşıyaydık. Ancak takımımız muhteşem."

Barcelona'nın beraberlik golleri ve maçın yaşadığı pek çok dalgalanmaya rağmen, Hakimi takımının büyük maçlarda parlama kapasitesine hayran kaldı.

Sözlerini şöyle açıkladı: "Taraftarlar için harika bir maçtı, ama biz de oynamaktan keyif aldık. Böyle maçlarda hem çok yüksek bir seviyede savunma yapmalı hem de hücum etmeliyiz."

Faslı futbolcu ayrıca sezonun geri kalanına net bir hedefle bakarak şöyle konuştu: "Bu yıl ulaşmaya çalıştığımız büyük bir hedefimiz var: Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak. Hedefimiz galibiyetleri sürdürmek."

Bu hırsı her gün besleyen ise teknik direktör Luis Enrique; Faslı oyuncu onu överek şunları söyledi: "Teknik direktör her gün kazanma zihniyetini kaybetmememize özen gösteriyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve umarım galibiyetleri sürdürmeye devam ederiz."







