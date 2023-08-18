Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech, Galatasaray'a imza atmak için gece yarısı İstanbul'a geldi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yeni isim katan Galatasaray, bir transferde daha son aşamaya geldi. Sarı-kırmızıların uzun süredir gündeminde bulunan Hakim Ziyech, transferi tamamlamak için İstanbul'a ayak bastı.

Faslı kanat oyuncusunu taşıyan uçak, cumayı cumartesiye bağlayan gece İstanbul'a iniş yaptı.

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Detaylar neler?

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Ziyech için Chelsea'ye bonservis ücreti ödemeyecek. Öte yandan üç yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcuya senelik 4.5 milyon Euro maaş verilecek.

Hakim Ziyech'in kariyeri

Kariyerine Hollanda'da Dronten takımının altyapısında başlayan Ziyech, daha sonra sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea'de forma giydi.

2020 yılından bu yana Chelsea'de sağ kanatta oynayan Ziyech, son dönemde yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle kendisine ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyordu.

Chelsea ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 18 maça çıktı.

Ziyech söz konusu 18 mücadelede gol üretemezken, üç asist kaydetti.