Fulham forveti Aleksandar Mitrovic, Chris Kavanagh'a müdahalede bulunduktan sonra kırmızı kart gördü ve üç maç ceza aldı.

NE OLDU? Sırp millî oyuncu, mart ayının başlarında Manchester United ile oynanan FA Cup çeyrek final maçında kontrolünü kaybetti ve kırmızı kart gördü. Mitrovic, Willian'ın oyundan atılmasından sonra hakem Kavanagh'ı itti ve kendisi de oyun dışında kaldı. Karşılaşmayı United 3-1 kazanırken, Mitrovic Fulham Menajeri Marco Silva ile birlikte cezaya çarptırıldı.

NE SÖYLENDİ? Golcü futbolcu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Oyundan atılmama yol açan eylemlerimden pişmanlık duyuyorum. Duygularımın beni yenmesine izin verdim ve tepki verme şeklim yanlıştı.

"O esnada hakemin dikkatini çekmeye çalışıyordum ama ona el sürmemem gerektiğinin farkındayım. Bana neden kırmızı kart gösterdiğini anlıyorum. Üç maçlık cezayı kabul ettim. Daha sonra Chris Kavanagh ile, ondan özür dilemek için konuştum ve kulübün cezasını da kabul ettim."

Tıpkı Mitrovic gibi Marco Silva da yaptığı açıklamada hakem Kavanagh'tan özür diledi. Silva, tecrübeli hakeme söylediği sözlerin ardından ceza almıştı.

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