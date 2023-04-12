Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, ırkçılık iddialarına yanıt verdi.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, eski kulübü Nice'i çalıştırdığı dönemde kendi oyuncularına ırkçı tacizde bulunduğu iddialarını şiddetle reddetti.

Çarşamba sabahı, Galtier'in 2021-22 sezonunda Nice'teki siyahi ve müslüman oyuncular hakkında ırkçı sözler söylemekle suçlandığına dair haberler ortaya çıktı.

Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'den sızdırılan bir e-posta, Galtier tarafından yapılan bir dizi sözde ırkçı yorumun ayrıntılarını verdi.

Galtier, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen hakaret ve iftira niteliğindeki iddiaları öğrenince hayrete düştüğünü söyleyerek iddiaları yalanladı. Galtier ayrıca haberlerle alakalı yasal işlem başlatma sözü verdi.

PSG henüz durum hakkında yorum yapmadı ve şu anki duruma göre Galtier, bu hafta sonu oynanacak Lens maçında takımın başında olacak.

Burak Yılmaz ne dedi?

Galter'in Lille'den eski öğrencisi olan Burak Yılmaz ise Instagram'dan yayınladığı mesajda konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştığım süreç boyunca, ondan dinim ya da ırkım hakkında hiçbir olumsuz davranış hissetmedim.

"O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan."