Hakan Çalhanoğlu'ndan Pioli ve Ibrahimovic yorumu

Milan'ın son haftalardaki çıkışında önemli rol oynayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Teknik Direktör Stefano Pioli ve takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Milan, salgın nedeniyle 'ya verilen aradan sonra müthiş bir çıkış yakalamış ve şu ana kadar çıktığı 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik alarak 6. sıraya kadar yükselmişti.

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Bu süreçte Hakan Çalhanoğlu da 5 gol 7 asistlik performansıyla takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.

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Başarılı orta saha oyuncusu Sky Sport 24'e yaptığı açıklamalarda, "Stefano Pioli benim için de takım arkadaşlarım için de çok önemli bir teknik adam. Saha içinde bile ne düşündüğümüzü bilmek istiyor. Maç analizlerinde de sürekli fikirlerimizi alıyor. Bu zorlu süreçte harika bir iş çıkardı ve bizi çok iyi çalıştırdı. Son dönemlerde gerçek Milan gibi oynamaya başladık." dedi.

Her maçı kazanmak için oynadıklarını ve iyi bir öz güven yakaladıklarını belirten Çalhanoğlu, şöyle devam etti: "Bu mentaliteyi sağlamamızda Zlatan Ibrahimovic de çok yardımcı oldu. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizlere sürekli yardımcı oluyor."