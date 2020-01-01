Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarına mesaj

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bir gün Galatasaray ile yollarının kesişeceğini söyledi.

ekiplerinden 'da forma giyen ve pandemi sonrası gösterdiği performansla övgüleri toplayan A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Pandemi döneminde çok iyi bir hazırlık aşamasından geçtiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, yükselen formunu şu şekilde değerlendirdi:

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"Ben sadece sakatlandığım zaman 2-3 hafta oynamadım. Hiçbir zaman yedek kalmadım.Kendime güveniyorum. Daha yeni başlıyorum. 26 yaşındayım ve tecrübe kazandım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bütün çalıştığım hocalar beni hep oynattı. Maldini ya da Gattuso futboldan anlamıyor mu? Herkes bana güveniyor, kalitemi biliyor. Önüme bakıyorum ve çok da başarılıyım."

Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Çalhanoğlu, "Milan ile sözleşme konusunda görüşmeler oldu ama bilgi veremem. Ben futboluma odaklanıyorum, top menajerimde" ifadelerini kullandı.

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Bir önceki teknik direktörü Gennaro Gattuso ile şimdiki hocası Setafo Pioli'yi kıyaslayan tecrübeli isim, "Gattuso ile topu kaybedince geri çekiliyorduk, Pioli ile daha agresifiz. Bu ön plana çıkmamı sağladı. Stefano Pioli bana, 'Sen özgürsün, oyunu sen kuracaksın" diyor" dedi.

Daha önce taraftarı olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, bir gün sarı kırmızılı taraftarlarla bir araya gelip gelemeyeceği sorulduğunda "Bir gün buluşacağız" yanıtını verdi.

A Milli Takım'daki hedefleri sorulduğunda ise Hakan'ın cevabı şu oldu: "A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor."