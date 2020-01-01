Hakan Çalhanoğlu'na Manchester United kancası

Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, İngiltere Premier Lig ekibinin radarına girdi.

Salgın nedeniyle verilen aradan harika bir form grafiği ile dönen , sezonu 66 puanla altıncı bitirmeyi başardı.

İtalyan ekibin bu başarısında bşaroldeki isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.

25 yaşındaki milli futbolcu aranın ardından oynadığı maçlarda 6 gol ve 8 asistlik performans sergilerken, 2019-20 sezonunu ise 9 gol ve 9 asistle tamamladı.

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Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Hakan'ın bu performansına kayıtsız kalamadı ve milli futbolcuyu transfer listelerine aldı.

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Tuttomercato'nun haberien göre bu kulüplerden biri ...

Kırmızı Şeytanlar, 2021 yazında Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Manchester United, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer hedefi olarak belirlese de, kasasından astronomik bir miktar çıkmasını istemiyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ise önümüzdeki günlerde Milan yetkilileriyle masaya oturup sözleşme uzatma görüşmeleri yapacak.