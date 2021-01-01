Hakan Çalhanoğlu ve Theo Hernandez pozitif çıktı

AC Milan Kulübü, Hakan Çalhanoğlu ve Theo Hernandez'in testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekibi 'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, maçı öncesi tüm ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği iletildi.

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Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 8 gol atıp, 8 asist yaptı. Sol bek Theo Hernandez'in ise hem gol hem de asist rakamları 4'te kaldı.

Öte yandan izolasyona alınan bu iki oyuncu dışında Milan'da eksikleri sayısı Stefano Pioli'nin canını sıkmaya devam ediyor.

Başarılı teknik direktör, Cagliari maçında Hakan, Hernandez, Ismael Bennacer, Ante Rebic, Matteo Gabbia ve Rade Krunic'ten faydalanamayacak.

Serie A'nın lideri olan Milan, Pazartesi akşamı deplasmanda son 10 lig maçını kazanamayan Cagliari ile karşılaşacak.